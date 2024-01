KANGA, Si dichiara del '90 ma la madre è morta nell'86

In Africa sta facendo particolarmente discutere la storia di Guelor Kanga Kaku, centrocampista della Stella Rossa e della Nazionale del Gabon. Il giocatore, ex fra le altre di Rostov e Sparta Praga, è finito al centro di un caso mediatico a causa della sua età e della sua identità. Ufficialmente Kanga ha sempre dichiarato di essere nato l'1 settembre del 1990, ma secondo alcuni registri presi in esame dalla CAF, Confédération Africaine de Football, la madre del calciatore sarebbe morta nel 1986. Una evidente incongruenza che ha portato la Federazione ad interrogarsi in merito, cercando di andare a fondo della vicenda.

Per questo motivo la stessa CAF ha aperto un'indagine, chiamando a comparire il calciatore per una dichiarazione che spieghi nel dettaglio la questione. Da segnalare in merito una denuncia da parte della Federazione calcistica del Congo dell'aprile del 2021, in cui veniva spiegato come in realtà Guelor Kanga Kaku si chiamasse Guélor Kiaku Kiaku Kiangana e fosse nato a Kinshasa, in Congo appunto e non in Gabon, nell'ottobre del 1985.

Con la maglia della Stella Rossa ha collezionato un totale di 204 partite, con all'attivo 43 gol e 60 assist. Mentre con la sua Nazionale, il Gabon, ha messo insieme 63 presenze con 2 gol segnati.