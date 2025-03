Gol e assist: Kean ha il primato in Europa per miglioramento rispetto alla scorsa stagione

Moise Kean è il giocatore che ha migliorato maggiormente il proprio score rispetto alla passata stagione, quando, a causa anche di infortuni, alla Juventus non aveva realizzato né gol né assist. Quest'anno, con la Fiorentina, ha già messo a segno 19 gol e 3 assist in tutte le competizioni, come riportato da Transfermarkt. Al momento, condivide il primo posto con Daizen Maeda, giapponese del Celtic. Raphinha, invece, è terzo, con un miglioramento di +19 tra gol e assist rispetto alla scorsa stagione.