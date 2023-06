FOTO, Antonio Conte in visita oggi a Firenze

Gita a Firenze per Antonio Conte. L'ormai ex allenatore del Tottenham è in queste ore nel capoluogo fiorentino per una breve vacanza in cui ha incontrato alcuni sui vecchi amici ai tempi dell'Arezzo. Cena in Santo Spirito per il tecnico salentino e passeggiata in centro, per il tecnico che domani riceverà il timone d'oro ad Arezzo. La foto è stata postata dall’ex addetto stampa e marketing Michele Catalani sui social: