FIO-VER, Numeri e curiosità sul match tra viola e scaligeri

Come di consueto, la Lega Serie A ha pubblicato sul suo sito ufficiale le principali statistiche e curiosità legate ai match idi giornata. Di seguito i numeri sottolineati in merito a Fiorentina-Verona, in programma domenica alle 15 al Franchi:

La Fiorentina ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato contro l'Hellas Verona senza subire gol (2-0 a Firenze, 3-0 in trasferta) e non ha mai battuto i veneti per tre partite di fila abbinando il clean sheet nella sua storia in Serie A TIM. In generale l’Hellas non batte la squadra toscana nel massimo torneo dal 24 novembre 2019 (1-0 in casa con gol decisivo di Di Carmine).

Quattro delle ultime sei sfide al Franchi in Serie A TIM tra Fiorentina ed Hellas Verona sono terminate col punteggio di 1-1: una vittoria viola a settembre 2022 e un successo veneto nel gennaio 2018 completano questo parziale. Nelle ultime sette giornate la Fiorentina ha raccolto appena sette punti in Serie A TIM (dopo che ne aveva raccolti 17 nei primi otto turni): in questo parziale solo quattro squadre hanno fatto peggio nella competizione, tra cui l'Hellas Verona (ultimo con tre punti conquistati in questo intervallo).

L'Hellas Verona arriva da tre pareggi consecutivi e non ne colleziona quattro di fila all’interno di uno stesso massimo campionato dall’aprile 1989 (cinque in quel caso); inoltre, l’Hellas non vince da agosto contro la Roma (13 gare di fila), striscia record senza successi nella competizione dalle 24 gare consecutive registrate tra maggio 2015 e gennaio 2016 sotto le gestioni di Mandorlini e Delneri. Nell’era dei tre punti a vittoria, solamente una volta su otto precedenti occasioni, l'Hellas Verona è retrocesso in Serie B dopo aver collezionato più di 10 punti nelle prime 15 giornate di un campionato di Serie A TIM: nel 2001/02, quando ne aveva ben 22 a questo punto del torneo.

La Fiorentina rimane la prima squadra di questo campionato sia per interruzioni alte delle sequenze avversarie (238) che per recuperi offensivi in seguito ad azioni di pressing (142), ma la squadra viola è andata al tiro appena 19 volte in seguito a un recupero alto (sesto dato del torneo in corso) e ha segnato appena due reti in questo modo (cinque squadre hanno fatto meglio).

L'Hellas Verona ha segnato il 38% dei suoi gol in questo campionato con giocatori subentrati dalla panchina (cinque su 13, inclusi gli ultimi due in ordine di tempo): soltanto Lecce (41%) e Cagliari (47%) vantano percentuali maggiori finora in questa Serie A TIM.

Lucas Martínez Quarta ha segnato cinque reti nelle prime 17 presenze stagionali con la Fiorentina (considerando tutte le competizioni 2023/24), dopo aver messo a referto tre sole reti nelle sue prime 84 partite in maglia viola suddivise nelle sue precedenti tre stagioni in Toscana. Antonín Barák con la maglia dell'Hellas Verona ha disputato la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A TIM (11 reti in 29 gare nel 2021/22): curiosamente il centrocampista viola ha nell’Hellas una delle sue due vittime preferite nel massimo torneo (insieme al Sassuolo), con quattro centri in cinque partite da avversario.

Thomas Henry ha segnato nelle ultime due gare di Serie A TIM, entrambe subentrando dalla panchina: nessun giocatore dell'Hellas Verona è mai andato a bersaglio in tre presenze consecutive da subentrato nel massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria, mentre gli unici due giocatori a riuscirci nella competizione nel periodo sono stati Felipe Caicedo nel 2019 e Patrik Schick nel 2016.