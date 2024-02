FIO-FROSINONE, Precedenti in equilibrio per domenica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta subita negli ultimi istanti di gara venerdì scorso al Via del Mare contro il Lecce, la Fiorentina si ributta a capofitto verso la 24ª giornata del campionato di Serie A. La prossima tappa per la squadra di Italiano sarà il Frosinone. La missione 3 punti, che ai viola mancano dal 29 dicembre, non pare semplice. Allo "Stirpe", nella gara di andata dello scorso settembre, Biraghi e soci furono una delle poche squadre viste finora in Ciociaria in grado di mettere in difficoltà i ciociari. Grazie ad un gran secondo tempo pio, il Frosinone riuscì a pareggiare la contesa, con un gol di testa siglato da Soulè su assist di Caso.

Anche i precedenti in massima serie tra le due formazioni parlano di un perfetto equilibrio. Viola e giallazzurri si sono infatti affrontati in cinque occasioni, compresa la partita di andata di questo campionato e il bilancio è di tre pareggi e un successo per parte. La Fiorentina ha vinto il primo dei quattro confronti, quello del 1 novembre 2015 (4-1) mentre il Frosinone ha espugnato il Franchi (0-1) nel marzo del 2019. Nel mezzo due pareggi (0-0) il 20 marzo 2016 e (1-1) il 9 novembre 2018

Serie A 2015/16 Fiorentina-Frosinone 4-1

Serie A 2015/16 Frosinone-Fiorentina 0-0

Serie A 2018/19 Frosinone-Fiorentina 1-1

Serie A 2018/19 Fiorentina-Frosinone 0-1

Serie A 2023/24 (gara di andata) Frosinone-Fiorentina 1-1