EX VIOLA, Joaquin diventa torero: la data dell'esordio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Joaquín non ha mai nascosto la sua passione per la corrida e potrebbe destreggiarsi per la prima volta come torero a El Puerto de Santa María, in un Festival amatoriale. Come riporta ABC Sevillaz, l'ex esterno di Betis e Fiorentina, ritiratosi al termine della passata stagione, pensa di essere pronto per questo evento che si svolgerà nella sua città natale, alla periferia di Cadice.

Le procedure di registrazione sarebbero addirittura già in corso. Dopo aver escluso la possibilità di debuttare al festival della Real Maestranza di Siviglia, dovrebbe quindi cominciare la sua carriera come torero nella Plaza Real di El Puerto de Santa María. Joaquin ha sempre riconosciuto la sua passione per la corrida, ma il suo lavoro di presentatore televisivo e soprattutto di giocatore del Betis non gli hanno permesso di intraprendere subito questa strada. L'ex numero 7 del club andaluso si allenerebbe tutti i giorni per poter farsi trovare pronto per l'inizio della nuova stagione, il 4 agosto a El Puerto de Santa María.

Joaquín si è ritirato ufficialmente alla fine della scorsa stagione, ma ha continuato a svolgere un ruolo importante nei piani di Manuel Pellegrini. Da allora è diventato membro del consiglio di amministrazione del Betis, ruolo che gli permette di essere vicino alla dirigenza e ai giocatori. Non ha mai perso questo legame con il campo e partecipa spesso alle trasferte del club biancoverde.