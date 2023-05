C. ITALIA, Code inutili nei punti vendita: biglietti solo online

Firenze attende con ansia di tornare a giocare una finale di Coppa Italia, nove anni dopo l'ultima volta, e i tifosi non vedono l'ora di poter assistere dal vivo alla sfida contro l'Inter, tanto che oggi, giorno di inizio della vendita dei biglietti, in tanti si sono presentati alla biglietteria ufficiale vicino allo stadio Franchi. Alle 14 è iniziata la vendita per tutti coloro che avevano acquistato il pacchetto delle partite contro Cremonese e Lech Poznan, ma come riportato da LaNazione.it, per i tanti che si erano riuniti in coda è arrivata una notizia come una doccia gelata, visto che per adesso i tagliandi sono venduti solo sul sito di vivaticket. Lunghe code, ma sostanzialmente inutili, visto che tutti coloro che volevano comprare l'accesso per la finale dell'Olimpico di Roma sono rimasti a bocca asciutta.