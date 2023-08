BUNDES-A, Nico in viola il 6° colpo più caro. In testa...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, SAVORANI: DOPPIO INCARICO ITALIA-ACF. LE VECI... Si preannuncia un doppio incarico tra il viola e l'azzurro quello che riguarderà il preparatore dei portieri della Fiorentina Marco Savorani: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, trova conferme quanto scritto in questi giorni dalla stampa sportiva circa il... Si preannuncia un doppio incarico tra il viola e l'azzurro quello che riguarderà il preparatore dei portieri della Fiorentina Marco Savorani: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, trova conferme quanto scritto in questi giorni dalla stampa sportiva circa il... NOTIZIE DI FV MILAN, STOP A TAREMI. E ADESSO PUÒ TORNARE SU JOVIC La trattativa per Mehdi Taremi al Milan non si sblocca e con il passare del tempo diminuiscono sempre di più le possibilità che l'affare possa andare in porto. Sono sorte notevoli complicazioni per quanto riguarda le commissioni da dare agli... La trattativa per Mehdi Taremi al Milan non si sblocca e con il passare del tempo diminuiscono sempre di più le possibilità che l'affare possa andare in porto. Sono sorte notevoli complicazioni per quanto riguarda le commissioni da dare agli... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi