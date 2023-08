BOURNEMOUTH, A gennaio neanche Jackson superò visite

FirenzeViola.it

E' notizia ormai nota quella di Gaetano Castrovilli che non ha passato le visite mediche con il Bournemouth. Per Le Cherries non è però il primo caso di giocatori che hanno visto sfumare il proprio trasferimento per questo motivo. A gennaio infatti anche Nicolas Jackson, al tempo in forza al Villarreal, non completò il suo passaggio al Bournemouth proprio perché non passò le visite mediche. Adesso il giocatore si è trasferito al Chelsea.