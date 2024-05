ARBITRO, Zufferli: prima volta in assoluto con la Fiorentina

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Sarà il giovanissimo Luca Zufferli a dirigere Fiorentina-Monza, valida per la 36°giornata di Serie A. L'arbitro della sezione di Udine è alla sua quinta apparizione in Serie A quest'anno ed è alla prima direzione in assoluto con la Fiorentina. Per quanto riguarda il Monza, il bilancio è diverso: con i piemontesi Zufferli ha diretto 7 partite (2 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta). L'ultimo precedente sorride ai bianco rossi: Sassuolo 0-1 Monza del 2 ottobre 2023 con rete di Colombo.