ACCADDE OGGI, Il tris di Mutu nel pareggio di Marassi

Come ricordato attraverso i suoi canali social dalla Fiorentina, ricorrono oggi i 14 anni da una delle partite più incredibili della recente storia viola: il 15 febbraio 2009 andava infatti in scena a Marassi la sfida d'alta classifica (era uno scontro diretto chiave in ottica quarto posto e qualificazione alla Champions League) tra Genoa e Fiorentina, con la squadra di Prandelli che si trovava sotto per 3-0 a inizio ripresa dopo le reti di Palladini, Thiago Motta e Milito. A pochi minuti dalla fine però salì in cattedra Adrian Mutu che con una tripletta all'ultimo secondo riuscì a pareggiare la partita facendo esplodere la panchina viola e il curvino dei tifosi ospiti presenti al Ferraris. Ecco la clip con le azioni salienti di quella partita: