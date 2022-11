ZURKOWSKI, DOPO IL QATAR SARÀ ADDIO: BOLOGNA E TORINO IN POLE. L’EMPOLI…

Come annunciato da Italiano durante la conferenza stampa nel post-partita della vittoria con la Salernitana, la Fiorentina avrà due settimane libere dopo l'ultimo incontro prima della sosta contro il Milan, con l'obiettivo di ricaricare le batterie e poi tornare al lavoro per prepararsi alla seconda parte di stagione, in attesa del ritorno dei giocatori impegnati in nazionale durante i Mondiali in Qatar. Tra i calciatori viola convocati per il torneo internazionale ci sarà sicuramente il separato in casa Szymon Zurkowski.

Il ct della Polonia, Czeslaw Michniewicz, infatti, non ha voluto rinunciare alla fisicità e agli inserimenti del classe '97 anche se i numeri dell’ex Empoli, quest’anno, sono scioccanti. Il polacco, tra Conference League e Serie A, ha collezionato appena 4 presenze, giocando in totale meno di una partita intera (78 minuti), e fornendo un assist per il gol vittoria di Mandragora contro la Cremonese.

Il futuro di Zurkowski, proprio a causa del suo scarso minutaggio, è sempre più lontano da Firenze e il suo addio ai colori viola durante il mercato di gennaio è ormai cosa certa. Al momento in pole sulle tracce del centrocampista ci sono Torino e Bologna, con la squadra di Thiago Motta leggermente in vantaggio, mentre starebbe sfumando definitivamente la pista Empoli.