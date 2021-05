ZACCARDO A FV, CI DIVERTIVAMO A FAR "SBROCCARE" RINGHIO. DARÀ IL MASSIMO, GARANTISCO

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC SI OPERA: ECCO IL MOTIVO Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... NOTIZIE DI FV VIDEO, IL CHOLITO SIMEONE E GIULIA COPPINI NEO SPOSI Giovanni Simeone e Giulia Coppini si sono sposati. I due si erano conosciuti a Firenze e successivamente la ragazza ha seguito l'ex attaccante viola a Cagliari per poi, ieri, dirsi il fatidico "sì" in intimità in Spagna. Come scrive la... Giovanni Simeone e Giulia Coppini si sono sposati. I due si erano conosciuti a Firenze e successivamente la ragazza ha seguito l'ex attaccante viola a Cagliari per poi, ieri, dirsi il fatidico "sì" in intimità in Spagna. Come scrive la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi