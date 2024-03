FirenzeViola.it

"Voglia di vincere" è il titolo di un film del 1985, pellicola che insieme a "Ritorno al futuro" ha favorito il successo di Michael J.Fox. In "Teen Wolf", come originariamente s’intitolava il film uscito nelle sale cinematografiche statunitensi, il protagonista è un goffo studente che si scontra con più di un problema adolescenziale, dal mondo femminile alla competizione sul campo di basket. In assenza di successi e riconoscimento il povero Martyn Howard - nome del protagonista - scopre suo malgrado di aver ereditato geni familiari assai particolari, ritrovandosi alle prese con una trasformazione impossibile da nascondere. Senza voler raccontare troppo di quello che è stato un successo della metà degli anni ’80, probabilmente ricordato a memoria da un’intera generazione, gioverà sottolineare che prima ancora del classico lieto fine con morale inclusa la versione del ragazzo licantropo favorirà prestazioni super sotto canestro.

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

Ecco, se vi stavate domandando come mai su Firenzeviola si ricordi un film che niente pare aver a che fare con il mondo della Fiorentina, forse il riferimento alla vittoria sportiva vi parrà meno forzato, o almeno più vicino alle vicende del mondo viola. Perchè con il sorteggio di ieri a Nyon la Fiorentina ha conosciuto la strada che l’attende se volesse raggiungere Atene, e osservando il tabellone di quarti di finale e semifinale la sensazione che per una volta l’urna svizzera sia stata parecchio benevola si fa decisamente reale. Basti in tal senso osservare la parte destra, dove lo spauracchio Aston Villa si è ritrovato in mezzo a Lille, Fenerbache e Olympiakos, a fronte di una parte mancina dove i viola dovranno affrontare prima l’ostacolo ceco del Viktoria Plzen e poi la vincente dell’altra sfida tra Paok Salonicco e Brugge.

OBIETTIVO ATENE PER LA RIVINCITA IN FINALE

Sotto questo profilo allora sarà più semplice immaginare che la Fiorentina vista con il Maccabi Haifa, simile allo studente poco vincente d’inizio film, possa trasformarsi in un lupo mannaro capace di segnare a raffica, magari già dall’11 aprile quando i viola saranno di scena in Repubblica Ceca per l’andata del doppio match con il Viktoria. Una metamorfosi che Italiano dovrà guidare al netto delle voci sul suo futuro diventate rumorose negli ultimi due giorni e non commentate dal club, ma certamente nelle corde di un gruppo il cui valore economico è ben superiore alla squadra di Plzen e, probabilmente, pure dell’eventuale successivo avversario da scoprire tra la compagine greca di Salonicco e quella belga. Perchè riferimenti cinematografici a parte resta la voglia di prendersi una grande rivincita di tutto l’ambiente a fronte dell’amara finale di Praga di un anno fa, e perchè di certo in casa viola dopo il sorteggio di ieri c’è da scommettere che la voglia di vincere la Conference League sia come minimo raddoppiata.