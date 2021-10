VLAHOVIC, LE CRITICHE E LA PERSONALISSIMA PROVA DEL "9"

INDISCREZIONI DI FV MERCATO, PER GENNAIO I VIOLA PUNTANO LARSSON JR La Fiorentina è alla ricerca di un sostituto di Dusan Vlahovic nel caso in cui, già a gennaio, dovesse presentarsi l'occasione di cedere il centravanti serbo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in estate il club di viale Manfredo Fanti... La Fiorentina è alla ricerca di un sostituto di Dusan Vlahovic nel caso in cui, già a gennaio, dovesse presentarsi l'occasione di cedere il centravanti serbo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in estate il club di viale Manfredo Fanti... NOTIZIE DI FV ACF FEMM, TRIS AL VERONA: LE VIOLA ADESSO AL 5° POSTO Terza vittoria consecutiva in campionato per la Fiorentina Femminile, che nella 6a giornata di Serie A supera 3-1 in rimonta il Verona e sale a quota 9 punti in classifica, a -6 dal secondo posto. A regalare a coach Panico il terzo successo di fila (dopo i tre punti ottenuti... Terza vittoria consecutiva in campionato per la Fiorentina Femminile, che nella 6a giornata di Serie A supera 3-1 in rimonta il Verona e sale a quota 9 punti in classifica, a -6 dal secondo posto. A regalare a coach Panico il terzo successo di fila (dopo i tre punti ottenuti... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi