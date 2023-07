VITI-FIORENTINA, PISTA ANCORA FREDDA MA IL DIFENSORE VUOLE FIRENZE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato è ufficialmente iniziato e la dirigenza della Fiorentina è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra le tante questioni da risolvere c’è anche quella legata al reparto difensivo. Con ogni probabilità Igor lascerà i colori viola e proprio per questo Barone e Pradè sono alla ricerca di un nuovo difensore da regalare a Vincenzo Italiano.

Il difensore di proprietà della Fiorentina piace in Premier League, anche se la pista Fulham si è raffreddata in questi ultimi giorni, e in Ligue 1 al Nizza. Proprio il club francese, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe inserire nella trattativa Mattia Viti, nome accostato più volte ai viola negli scorsi mesi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, al momento non ci sono stati contatti tra la squadra viola e l’entourage dell’ex Empoli e la pista resta ancora fredda.

Dal canto suo il giocatore vorrebbe tornare in Serie A dopo la stagione in Francia dove ha collezionato appena 9 presenze, e l’opzione Fiorentina sarebbe più che gradita. Staremo a vedere se la trattativa dovesse accendersi nei prossimi giorni e se quindi il ragazzo nato Borgo San Lorenzo farà ritorno a meno in Toscana.