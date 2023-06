VITALE A RFV: "IO AVREI TENUTO SAPONARA, MA MI ASPETTAVO DI PIÙ"

FirenzeViola.it

Pino Vitale, ex dirigente dell'Empoli, ha parlato a Radio FirenzeViola della situazone in casa Fiorentina: "Con Amrabat le partite non si vincono, per una cifra intorno ai 30 milioni lo venderei, però bisogna sapere come investirli".

Dominguez e Maxime Lopez sono nomi che piacciono.

"Dipende da quello che hanno deciso in società. Alla Fiorentina serve un giocatore per settore. Sarà importante la scelta dell'esterno, perché quelli attuali hanno deluso: sia Ikone sia Brekalo sia Sottil. Io consiglio Cambiaghi ma anche Orsolini, sono giocatori che saltano l'uomo e fanno gol. Per la porta io metterei anche venti milioni su Vicario, perché ti fa vincere le partite. Sennò tra i pali consiglio Caprile del Bari, è un giocatore da prendere subito".

Anche Retegui piace molto.

"Mancini gli ha fatto da sponsor. Ricordiamo che Mancini ci consigliò di prendere Kokorin... Secondo me però serve una punta affermata come Scamacca anche se ci sono tante squadre interessate a lui".

Si parla di un'uscita di Cabral invece che di Jovic. Lei è d'accordo?

"Jovic bisogna tenerlo per il contratto che ha. La Fiorentina potrebbe pensare anche a Zapata dell'Atalanta, nonostante l'età. Nzola lo conosce Italiano, il ragazzo ha fatto bene allo Spezia e ritroverebbe il vecchio allenatore".

Che ne pensa dell'addio di Saponara?

"Io lo avrei tenuto, ma se Italiano ha deciso di mandarlo via, vuol dire che era arrivato il suo momento. Io di Saponara ricordo di averlo preso a 700mila euro e l'ho venduto al Milan a 11milioni. Onestamente però pensavo facesse di più, soprattutto al Milan ma anche alla Fiorentina. Mi dispiace perché lui ha sempre avuto qualche problema di carattere, non è un trascinatore ma uno che deve essere trascinato".

Italiano secondo lei vuole tornare al 433 nella prossima stagione?

"Bisognerebbe essere nella testa del tecnico. Lui ha fatto delle richieste e vediamo che campagna acquisti farà la Viola".

In porta ci sono Terracciano, Sirigu e Cerofolini. La Fiorentina può tenere gli ultimi due e vendere Terracciano?

"Io un nuovo portiere lo andrei sempre a prendere: terrei Cerofolini come secondo e Sirigu come terzo".