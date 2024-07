VIOLA-VRANCKX, PASSI IN AVANTI: DUE I MILIONI IN BALLO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani, lunedì 8 luglio, inizierà ufficialmente il nuovo corso viola targato Raffaele Palladino con l'inizio della prima fase del ritiro estivo al Viola Park(QUI tutte le informazioni e il programma). Con le partenze, causa fine prestiti, di Arthur e Maxime Lopez e i mancati rinnovi di Bonaventura, Castrovilli e Duncan, ad oggi la mediana viola è rimasta piuttosto sguarnita. Basti pensare che con Amrabat e Barak in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali, tra i centrocampisti presenti nella lista dei convocati di mister Palladino per il primo giorno di preparazione ci sono solamente, primavera a parte, Amatucci, Bianco, Infantino e Mandragora.

Ecco allora che, oltre all'acquisto del centravanti, tra i principali compiti della squadra di mercato gigliata c'è quello di rivoluzionare il reparto di centrocampo. Se per la punta la soluzione è stata trovata in Moise Kean, che svolgerà domani le visite mediche, a centrocampo tanti sono i nomi accostati alla Fiorentina.

VRANCKX, IL PRIMO RINFORZO IN MEDIANA?

Tra i tanti profili nel mirino dei dirigenti viola per la zona mediana del campo, uno su tutti sembra, nelle ultime ore, essere salito in cima alla lista delle preferenze. Si tratta di Aster Vranckx.

La Fiorentina ha già un accordo di massima con il centrocampista del Wolfsburg per un quadriennale e sta continuando a lavorare con il club tedesco per assottigliare la differenza tra domanda e offerta. Al momento, QUI la notizia su FirenzeViola.it, la distanza tra quanto proposto dai toscani, circa 10 milioni di Euro, e quanto richiesto dai tedeschi, 12, è di circa due milioni. La sensazione è che la prossima settimana l'operazione potrebbe concludersi in maniera positiva, con i due milioni che verrebbero inseriti dai gigliati nell'accodo sotto forma di bonus.

UN CORTEGGIAMENTO LUNGO UN ANNO

Se arrivasse davvero la fumata bianca si tratterebbe del lieto fine di una storia iniziata circa un anno fa. Era infatti l'estate scorsa quando il nome dell'ex Milan iniziò a circolare come possibile candidato a vestire la maglia gigliata. Da allora, quando il mediano belga era appena tornato in Germania dal prestito in rossonero, Vranckx ha giocato, tra campionato e Coppa di Germania, 26 gare con il Wolfsburg, ed è stato convocato in Nazionale dal C.T. Domenico Tedesco per EURO2024.

Dopo una rassegna continentale non esaltante nè per lui, non è sceso in campo neanche un minuto, nè per i Diavoli Rossi, usciti agli ottavi di finale contro la Francia dopo un girone chiuso al secondo posto dietro la Romania, adesso la situazione per vedere in viola Aster Vranckx potrebbe sbloccarsi. Le parti sono costantemente in contatto e, considerando anche la volontà del giocatore di tornare in Serie A, l'affare potrebbe arrivare alla conclusione. Chissà allora che dopo un corteggiamento durato un anno, la prossima settimana non possa essere quella decisiva per il fatidico sì tra Vranckx e la Fiorentina.