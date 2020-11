VIOLA&RUGBY: PER DOMENICA IL CAMPO SARÀ PRONTO. MA I PRECEDENTI FANNO PAURA

Chi in queste ore ha rivisto il manto erboso dell’Artemio Franchi giura che le condizioni del terreno, rispetto a ieri, sono sensibilmente migliorate. Anche perché rispetto ad altre occasioni in cui l’Italrugby aveva preso in prestito l’impianto di Campo di Marte, stavolta il rettangolo verde ha retto meglio di altre circostanze. Merito sicuramente del rifacimento completo che il Comune - con il contributo della Fiorentina - ha messo in atto l’ultima volta nell’agosto 2019 ma soprattutto del fatto che, complice anche il Covid-19, il campo è stato sottoposto nell’ultimo anno a molto meno stress del normale. In estate infatti non ci sono stati concerti di nessun tipo e oltretutto lo stop al campionato durante il lockdown ha permesso all’erba di avere un periodo di “stacco” rispetto alla normale pressione cui viene normalmente sottoposta almeno due volte al mese, con le gare interne dei viola.

Per il match con il Benevento, dunque, tutto sarà in regola - fanno sapere sia dal Comune di Firenze che dalla Fiorentina - e la formazione di Prandelli non dovrebbe risentire più di tanto degli intensissimi 80’ che si sono giocati ieri sul manto del Franchi tra l’Italia e la Scozia, con gli “Highlanders” che si sono imposti sugli azzurri per 28-17. Già da ieri sera (fino alle 20) i giardinieri di Palazzo Vecchio sono rimasti al lavoro per rizzollare il campo - trasformatosi dopo le numerose mischie in un insieme di macchie verdi e marroni - e lo stesso hanno fatto oggi, nonostante il giorno festivo. Ad avere le maggiori attenzioni sono stati il cerchio di centrocampo e la fascia laterale sotto la tribuna coperta, verso la Curva Ferrovia.

I precedenti della Nazionale italiana di rugby al Comunale non hanno portato in dote buone notizie per la Fiorentina che, al di là di come il rettangolo di gioco è stato rimesso in sesto, in due delle ultime tre gare giocate dopo che gli ultimi a calcare il campo erano stati gli azzurri con la palla ovale sono andati incontro ad altrettanti ko: nel novembre 2016, dopo il successo dell’Italrugby contro il Sudafrica, la Viola di Sousa fu sconfitta 3-2 in casa dal Paok in Europa League mentre nel novembre 2018, dopo il successo della Nazionale sulla Georgia, per i gigliati arrivò il pensante 0-3 casalingo contro la Juve. È andata un po’ meglio nel 2017, quando a pochi giorni dalla sconfitta italiana contro l’Argentina la Fiorentina si impose per 3-0 sul Sassuolo.