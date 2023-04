VIOLA, IN EUROPA NESSUNO COME TE: VERSO I SOGNI PIÙ BELLI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ottava vittoria consecutiva, la quinta in campionato e la seconda contro una big (sempre milanese, tra l’altro). La Fiorentina, nonostante la sosta che l’aveva tenuta lontana dal campo per due settimane, convince ancora, se non di più. Raggiunta quota 40 punti in classifica, ancora sopra il treno Europa, anche via campionato. Andando oltre confine e oltre i numeri già citati in più di un’occasione, la Fiorentina, sotto un determinato aspetto, in Europa, nei top 5 campionati, è attualmente la migliore. Sopra a tutte: Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Napoli. Tanto per citarne qualcuna.

I dati analizzati in questione riguardano la striscia di vittorie consecutive ottenute in questa stagione (attualmente in vigore). La squadra di Vincenzo Italiano, grazie al successo di ieri a San Siro, si porta a quota 8 successi di fila, comprese tutte le competizioni. In ordine cronologico: Braga, Verona, Milan, Sivasspor due volte, Cremonese, Lecce e infine Inter. Prendendo in paragone le squadre citate prima, tra le più forti del pianeta, al record di vittorie viola si avvicina il Manchester City (7), Juventus (5), Barcellona (5), Benfica (7). Un dato particolare sulle vittorie consecutive dei portoghesi è che il tutto è stato interrotto dall’eliminazione dalla Taca de Portugal contro il Braga, squadra che la Fiorentina ha battuto in due occasioni su due.

Un dato importante, che non mette a paragone l’aspetto qualitativo tra la Fiorentina e le squadre citate prima ma che certifica l’ottimo momento della Viola. Vincere aiuta a vincere, ma allo stesso tempo anche l’asticella delle aspettative si alza. Adesso ci sarà la Cremonese, una delle partite più importanti della stagione. E l’obiettivo è crederci, verso i sogni più belli. Inutile negarlo.