VIOLA, DOMANI TEST COL PRATO: ITALIANO CERCA RISPOSTE DA DUE BIG

Fonte: ha collaborato Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Italiano, stavolta, non vuol davvero lasciare nulla al caso. Nulla di intentato, pur di centrare la prima vittoria del 2024 e riprendere la corsa verso le zone alte della classifica. In vista della sfida contro il Frosinone il tecnico, in accordo con la società, ha stabilito così due cose: che da qui a sabato la squadra si allenerà alle 12:30 - per adeguarsi all'orario del match di domenica contro i ciociari - e che domani, al medesimo orario, andrà in scena allo stadio Artemio Franchi (ovviamente a porte chiuse) un allenamento congiunto con il Prato.

Un esperimento già tentato - senza in realtà molto successo - nella settimana che dopo l'esperienza poco felice in Supercoppa ha portato alla sfida con l'Inter (allora Biraghi e soci affrontarono al Viola Park il Grosseto) e che stavolta Italiano vuole riprovare al cospetto di un'altra formazione di Serie D, ovvero quella laniera allenata da Maurizio Ridolfi e nella quale giocano come portieri due baby ex viola: Jacopo Ricco e Gabriele Fogli (quest'ultimo nipote di quel Romano Fogli, campione d’Europa e del Mondo con il Milan e vice di Trapattoni negli anni a Firenze).

Nell'occasione il tecnico, che come noto in vista di domenica dovrà fare a meno di Luca Ranieri per squalifica, dovrà fare il punto su almeno un paio di situazioni scottanti: le condizioni di Arthur Melo (se cioè dopo il forfait contro il Lecce il brasiliano potrà partire dal 1') e quanti minuti potrà garantire Nico Gonzalez, che nelle ultime due sfide ha accumulato meno di un'ora in campo e che non è ancora certo che possa tornare titolare contro il Frosinone.