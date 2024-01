VIOLA DA CHAMPIONS MA LA MEDIA-SPETTATORI VA IN CONTROTENDENZA

FirenzeViola.it

La prima metà di stagione della Fiorentina ha superato ogni più rosea aspettativa, con i viola che alla diciottesima giornata sono stati in grado di conquistare ben dieci punti in più rispetto allo scorso campionato, nonché un ottavo di Conference League per nulla scontato. Ciò nonostante, emerge un dato in netta controtendenza con gli scorsi anni ed è quello che fa capo alla media-spettatori dello stadio Artemio Franchi.

Basti pensare che ad oggi la statistica relativa alle prime nove partite interne (al netto degli abbonati) racconta di una media di 30.324 tifosi, quando un anno addietro - contando anche il girone di ritorno - la quota ammontava a 32.200, per un totale dunque di 1.876 spettatori in più. Un calcolo che stona a fronte dei risultati sin qui conseguiti dalla compagine di Vincenzo Italiano, ma che probabilmente è spiegabile.

Innanzitutto si registra rispetto alla passata stagione un sensibile calo degli abbonamenti che per forza di cose ha contribuito ad abbassare la suddetta media. Non solo. Le avversarie ricevute finora non hanno evidentemente acceso l'entusiasmo dei sostenitori gigliati, in quanto l'unico vero big match consumato a Firenze è stato quello contro la Juventus. Magari il mercato e i prossimi impegni daranno una svolta.