VIOLA AVANTI, TRA ELIMINATE DI LUSSO E RETROCESSE IMPORTANTI: IL QUADRO DELLA CONFERENCE

Con un sorriso agrodolce, dato dall’infortunio di Nico Gonzalez e per il quale sono attesi aggiornamenti più accurati domani, a Budapest la Fiorentina ha strappato il passaggio diretto agli ottavi di finale di Conference League. Nell'urna di Nyon di lunedì alle 14, quando verranno sorteggiati gli accoppiamenti degli spareggi, non ci sarà infatti la squadra di Italiano, che attenderà il proprio avversario al turno successivo. Ma com’è andata la fase a gironi del torneo?

Le prime classificate

Oltre alla Fiorentina, hanno vinto i rispettivi gironi Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, PAOK Salonicco e Fenerbahce. Queste squadre osserveranno da spettatrici interessate le gare dei playoff, dalle quali ognuna di esse troverà un’avversaria per gli ottavi, turno in cui - avendo vinto il proprio girone - le stesse prime classificate avranno il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa.

Le sorprese

Il giorno dopo i verdetti però, quando l’attenzione è tutta sulle squadre che hanno passato il turno, può essere passata inosservata qualche eliminazione non banale. È infatti uscito l’AZ Alkmaar, semifinalista della scorsa Conference e attuale terza forza dell’Eredivisie. Eliminato anche il Besiktas, tra i principali club turchi e di questa competizione. Non da poco anche il secondo posto di Eintracht Francoforte, Gent e Dinamo Zagabria, alle quali toccherà superare anche i playoff contro una terza classificata dell’Europa League.

A testimonianza di come il livello di un torneo - spesso bistrattato da tifosi e addetti ai lavori - si sia alzato rispetto alle passate stagioni. Inoltre, non sono di poco conto anche alcune squadre “retrocesse” dalla ex Coppa UEFA, come Olympiacos, Ajax (seppur non stia vivendo una stagione tanto rosea) e Betis Siviglia, ma anche l’Union Saint-Gilloise, giunta ai quarti di finale dell’ultima Europa League.

In tutto ciò, seppur non sia stata un’impresa titanica, la Fiorentina ha centrato l’obiettivo minimo di passare da prima, cosa che non le era riuscita l’anno scorso e comunque non scontata. E si godrà un mese di febbraio più leggero, privo di altri due impegni che sarebbero gravati ancora su un’altra stagione di nuovo piena di gare.

LE 8 PRIME CLASSIFICATE, QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Lille (Francia)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

Club Brugge (Belgio)

Aston Villa (Inghilterra)

Fiorentina (Italia)

PAOK (Grecia)

Fenerbahce (Turchia)

LE 8 SECONDE CLASSIFICATE, QUALIFICATE AL PLAYOFF

Slovan Bratislava (Slovacchia)

Gent (Belgio)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Legia Varsavia (Polonia)

Ferencvaros (Ungheria)

Eintracht Francoforte (Germania)

Ludogorets (Bulgaria)

LE 8 TERZE DELL'EUROPA LEAGUE, RETROCESSE AL PLAYOFF DI CONFERENCE

Olympiacos (Grecia)

Ajax (Olanda)

Betis (Spagna)

Sturm Graz (Austria)

Royale Union Saint-Gilloise (Belgio)

Maccabi Haifa (Israele)

Servette (Svizzera)

Molde (Norvegia)