VIOLA AL 17° POSTO PER KM PERCORSI: PROBLEMA ATLETICO O MENTALE?

La sconfitta contro la Sampdoria per la Fiorentina è stata inaspettata quanto dolorosa perché coinvolge i viola, ancora una volta, nelle zone di classifica poco nobili alla vigilia di una partita che a questo punto della stagione diventa fondamentale. Spesso nel calcio si cercano spiegazioni logiche ai momenti che vive una squadra e le motivazioni per le quali, nonostante un tasso tecnico discreto, i risultati tardano ad arrivare. Non sempre però la risposta è scontata ed andare a scavare nella crisi di rendimento che sta vivendo la Fiorentina non è affar semplice.

Rimane dunque più facile affidarsi ai numeri, freddi e talvolta severi, ma sempre obiettivi e specchio della realtà. Il sito della Lega di Serie A fornisce numerose statistiche, una delle quali è eloquente per descrivere anche lo stato d'animo dei calciatori gigliati, costretti a vivere situazioni per le quali non sono abituati a lottare, traguardi che un tempo venivano considerati un fallimento e che oggi improvvisamente sembrano poter salvare una stagione. Il dato è quello relativo ai kilometri medi percorsi dai giocatori all'interno dei 90 minuti che corrisponde a 106,986.

In questa speciale classifica la Fiorentina è al 17° posto davanti solamente a Crotone, Udinese e Torino. Si tratta ovviamente di una statistica tutta da interpretare e da approfondire perché è pur vero che i viola sono anche la 6^a squadra con il possesso palla più alto in campionato, sintomo che spesso mantengono la sfera sotto il proprio controllo ed hanno meno necessità di inseguire gli avversari. La conclusione che però si può tranquillamente trarre da tutto ciò è che potrebbero esserci degli scompensi nella condizione atletica rispetto agli altri oppure, peggio ancora, che gli uomini di Prandelli sono frenati da un blocco mentale, dalla paura di sbagliare e dalla tensione che impedisce loro di essere lucidi e liberi di testa. In ogni caso è sempre un errore dare giudizi senza conoscere le situazioni fino in fondo, ma dall'esterno quello che si evince è questo ed anche qui c'è bisogno di un'inversione di tendenza, possibilmente a partire da venerdì.