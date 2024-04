VIOLA A METÀ DEL GUADO: DUE SETTIMANE PER UNA STAGIONE

FirenzeViola.it

Non è chiaro se Italiano abbia scelto o meno le coppe. L'allenatore non lo dichiarerà mai apertamente, come è normale che sia, ma se l'avesse fatto sarebbe come minimo lecito e andrebbe incontro alle due settimane più determinanti della sua stagione. Forse l'ultima a Firenze. Sì perché la partita di ieri a Plzen ha rimandato tutto al ritorno di giovedì prossimo, quindi una settimana prima dell'altro ritorno: quello della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

La Conference League.

Non c'è dubbio sul fatto che i viola arriveranno a Bergamo già consci della propria permanenza o meno nella competizione europea. Motivo per cui il quarto di ritorno contro il Viktoria Plzen potrà incidere più o meno positivamente sulla condizione psicologica della Fiorentina il 24 aprile. L'approccio ai cechi dovrà essere diverso e di sicuro più concreto, visto che ieri la Fiorentina ha fatto proprio il 72,6% del possesso palla. Ma non è servito, o bastato.

La Coppa Italia.

L'Atalanta di Gasperini è chiaramente diversa e tecnicamente più forte, a maggior ragione sarà necessario andare oltre il mantenimento del pallone. Pur in vantaggio di un gol. Italiano lo sa e infatti in Repubblica Ceca ha dichiarato: "Dobbiamo sfruttare di più e meglio le occasioni che creiamo". Alla fine di aprile, insomma, la Fiorentina saprà se giocherà due semifinali e una finale, oppure una delle due, oppure nessuna. Per il momento è a metà del guado.