VINCE E CONVINCE. SEGNALI VERSO VIENNA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince e convince la Fiorentina di Marassi, dominatrice di un Genoa mai alla pari della squadra di Italiano. Un inizio dei migliori su tutti i fronti: per i primi tre punti in campionato, per aver visto all’opera alcuni volti nuovi, per arrivare con un ulteriore carico di fiducia al playoff di Conference.

Archiviato infatti il successo del Ferraris, è già tempo di pensare al domani. O meglio, al giovedì, quando a Vienna la Fiorentina si giocherà l’andata del preliminare europeo. Probabilmente la gara di ieri è servita allo stesso Italiano per avere maggiori delucidazioni di formazione, qualora nutrisse dubbi nei confronti di qualche giocatore.

Non si è fatto trovare impreparato Kayode, autore di una grande prestazione al posto di Dodò (il brasiliano sarà stato preservato per giovedì?). Discorso analogo per Ranieri, sempre accorto e pronto per l’impegno infrasettimanale. Anche Arthur in mediana ha dato segnali positivi, da capire se la sua condizione fisica gli consentirà di disputare già altri 90 minuti a distanza di pochi giorni. Infine, davanti il tecnico si è affidato al collaudato Nzola, con Beltran che ha raccolto dieci minuti scarsi a fine gara.

Chissà che giovedì Italiano si affidi alla stessa strategia, considerando le mai dome voci di mercato (specie su Amrabat, ieri in panchina per tutta la gara), il cauto inserimento dei volti nuovi (alcuni di loro a Marassi hanno raccolto pochi minuti o zero) e vista l’importanza dell’appuntamento.