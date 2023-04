"VIETATO MANCARE": IL CLUB E LA FIESOLE SPINGONO PER IL SOLD OUT

FirenzeViola.it

Fiorentina-Cremonese sarà a suo modo una partita storica per la Viola, che potrebbe tornare a disputare una finale a distanza di nove anni da quella, sempre di Coppa Italia, giocata col Napoli. Una gara di tale importanza necessita di una cornice di pubblico adeguata e così nelle ultime ore sia il club tramite i propri profili social sia gli ultras della Fiesole hanno chiamato a raccolta il popolo viola.

"C'è tanta differenza tra esserci e vederla in televisione e domani conta esserci. Poi son tutti bravi a venire alla finale, sono già a richiedere i biglietti. Per meritarsi la finale bisogna esserci anche domani sera - ha detto ai microfoni di Radio FirenzeViola Ivan Affibbiato, responsabile della vendita dei biglietti dello stadio Franchi. Gli appelli di società e gruppi organizzati arrivano a seguito di una prevendita che ha stentato a decollare; appelli che hanno sortito il loro effetto, visto che in mattinata, come conferma lo stesso Affibbiato, le vendite sono vertiginosamente aumentate.

Nonostante questo, il Franchi è ancora lontano dal sold out, tanto da indurre i responsabili dell'impianto a chiudere per adesso la Curva Ferrovia. Una procedura utilizzata in tutte le gare di coppa quest'anno (Conference e Coppa Italia), visto che le sfide che non hanno riguardato la Serie A hanno visto spesso un Franchi semi-deserto, situazione paradossale se si pensa a quanto di buono fatto dalla Fiorentina nei suoi percorsi in coppa.

"Siamo a 28mila tifosi attesi per domani, ci può essere la necessità di aprire anche la Curva Ferrovia. Ci sono rimasti pochissimi posti in Fiesole, circa 300, e 400 posti in Maratona, mentre in Tribuna mancano 1000 spettatori per il sold out. L'idea di aprire la Ferrovia c'è perché le vendite stanno andando bene. C'è tanta richiesta e ci sono parecchie iniziative con sconti per studenti e minori. Domani è un appuntamento storico per la Fiorentina e forse ci aspettavamo qualcosa di più in termine di richieste, ma siamo pronti ad accogliere anche le richieste dell'ultimo momento- ha dichiarato il responsabile dei biglietti della Fiorentina. Non è escluso quindi che, se le richieste continueranno ad aumentare, nelle prossime ore la Fiorentina decida di aprire anche l'ultimo settore dello stadio: l'obiettivo è arrivare quantomeno ai 30mila spettatori, una quota raggiunta e superata ampiamente in quasi tutte le partite di campionato, mai eguagliate invece nelle serate di coppa.

Gli sportelli -sia quelli online, tramite il sito vivaticket.com, sia quelli fisici in tutti i Fiorentina Point- rimarranno attivi fino a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara, che inizierà domani alle ore 21 ed i prezzi rimangono relativamente contenuti per una semifinale di coppa, con ulteriori sconti per minorenni e altre categorie. Serve ancora uno sforzo per riempire lo stadio in quella che potrebbe essere una serata indimenticabile per il popolo viola.