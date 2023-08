VICE DODÔ, DALLE SOLUZIONI CASALINGHE AI POSSIBILI ACQUISTI: COSA FARE?

Mancano esattamente due settimane al termine del calciomercato estivo e la Fiorentina ha ancora diverse questioni da risolvere. In difesa, per quanto riguarda i centrali, è arrivato Yerri Mina ed è atteso nei prossimi giorni anche un centrale mancino di qualità da affiancare a Nikola Milenkovic. Sulle fasce, invece, a sinistra la Fiorentina è super coperta con Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi, ma per quanto riguarda la fascia destra i dubbi restano ancora tanti.

Con l'addio di Lorenzo Venuti, infatti, la dirigenza viola si è messa subito al lavoro per regalare a Vincenzo Italiano un nuovo vice Dodô. Le soluzioni potrebbero essere due. La prima, forse quella più difficile, è andare a cercare il ricambio del terzino brasiliano nel mercato. I nomi accostati ai viola nelle scorse settimane sono diversi: da Emil Holm dello Spezia a Valentin Gendrey del Lecce, passando per Petar Stojanović dell'Empoli. Nei primi due casi, però, le società detentrici dei cartellini sparano alto e proprio per questo non è da sottovalutare una possibile soluzione casalinga.

La seconda ipotesi, infatti, è che il vice Dodo lo si trovi in casa propria. La Fiorentina nel ruolo di terzino destro ha in rosa due giovani talenti come Niccolò Pierozzi e Michael Olabode Kayode. Il primo, come raccolto da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), non si trasferirà in Liguria come in un primo momento il club bianconero e la Fiorentina avevano valutato nell’ambito anche dell’affare Nzola. L’ex Reggina - che ha davanti a sé ancora almeno un mese prima di poter riprendere ad allenarsi con regolarità - resterà dunque a Firenze per guarire del tutto. Il secondo, invece, piace molto ad Italiano e in queste amichevoli estive ha fatto vedere di avere grande qualità nonostante la giovane età. Chissà che non possa essere proprio il classe 2004, che tra l'altro sia lui che Pierozzi sono under 22 e quindi inseribili liberamente nelle liste, a prendere il posto di Venuti; la cosa certa è che la risposta arriverà entro i prossimi quindici giorni con la chiusura del mercato estivo.