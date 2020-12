VIA LO SMOKING, SERVE IL CAMBIO D'ABITO

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BENASSI A FIRENZE PER CURARSI: IL FUTURO... Marco Benassi è tornato a Firenze per cercare di risolvere definitivamente l'infortunio che gli ha praticamente impedito di giocare nel Verona finora. Una situazione che rende incerto il suo stesso futuro visto che anche Juric ha più volte sostenuto di non... Marco Benassi è tornato a Firenze per cercare di risolvere definitivamente l'infortunio che gli ha praticamente impedito di giocare nel Verona finora. Una situazione che rende incerto il suo stesso futuro visto che anche Juric ha più volte sostenuto di non... NOTIZIE DI FV PRANDELLI: "DOMANI UNA VIOLA DIVERSA: DOBBIAMO DIFENDERCI. LEADER ESPOSTI DA UOMINI" Vigilia di campionato in casa Fiorentina: i viola, arrivati al secondo giorno di ritiro, domani ospitano alle 20:45 il Sassuolo allo stadio Franchi in una gara che dovrà segnare un riscatto dopo il brutto ko per 3-0 di Bergamo di domenica. In sala stampa ha preso la... Vigilia di campionato in casa Fiorentina: i viola, arrivati al secondo giorno di ritiro, domani ospitano alle 20:45 il Sassuolo allo stadio Franchi in una gara che dovrà segnare un riscatto dopo il brutto ko per 3-0 di Bergamo di domenica. In sala stampa ha preso la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi