VIA LE SCORIE: DA OGGI AL 22 TUTTO D'UN FIATO

Oggi la Fiorentina torna ad allenarsi dopo i due giorni liberi concessi da Italiano, anche se qualche giocatore ha continuato a farlo individualmente, come Piatek che ieri ha pubblicato una foto al centro sportivo. Ma l'obiettivo di questi due giorni liberi era di far staccare la spina alla squadra per liberarsi dalle scorie di errori marchiani fatti a turno ma soprattutto delle quattro sconfitte consecutive. Per non entrare in una spirale negativa in cui nel 2019 si era infilato Vincenzo Montella e che poi ha condizionato anche la ripartenza con lui al timone. Chiudere bene questa stagione, difendendo con i denti il piazzamento per l'Europa (nonostante un calendario non semplice) deve essere la prerogativa anche per in vista del futuro. Un ultimo step per capire chi nelle difficoltà prende per mano la squadra, chi non si sente già in vacanza o ha la testa altrove.

Tre partite - Roma e Juve in casa con l'intermezzo della Samp a Genova - che insomma la diranno lunga, al di là del risultati, sulla personalità della squadra e sulla lucidità di tutti nei momenti cruciali della stagione. Aver fatto i miracoli finora (e questo va riconosciuto a squadra e staff che hanno fatto divertire e resi orgogliosi i tifosi) non può essere una scusante ma una motivazione in più per portare a casa l'obiettivo raggiunto, poco importa se non era stato chiesto da nessuno in estate. I finali di Vincenzo Italiano, tra l'altro, sono sempre stati positivi e quindi la statistica fa ben sperare. Da oggi dunque testa libera e concentrazione massima sulle ultime tre gare (sperando di aver recuperato completamente anche gli infortunati, a partire da Odriozola assente a Milano) senza pensare troppo a quello che è stato durante l'anno ma anche nell'immediato dopo Pasqua. Poi i conti (e il bilancio) si faranno il 22 maggio, la speranza è che per i viola tornino.