VERSO LE MAGLIE KAPPA: DRAGO IN GRIGIO E GIALLO. E I LOGHI...

Come già scritto su queste pagine, la presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, per la prima volta griffate Robe di Kappa, avverrà solo in modalità virtuale senza alcun evento speciale, visto che in virtù delle norme che regolano il distanziamento sociale non è ancora possibile organizzare iniziative che coinvolgano stampa e pubblico. L’attenzione dunque dovrà essere tutta rivolta ai social di RDK e al sito ufficiale della Fiorentina che entro il 22 agosto (forse il 21) sveleranno quelle che saranno le divise da gioco per la stagione 2020/21 valide per la prima squadra, il settore giovanile e quello femminile (il primo peraltro a inaugurare le casacche, con il big match del 22/23 agosto al Bozzi contro l’Inter che aprirà il campionato per le ragazze di Cincotta).

Ormai sono da tempo noti i colori delle maglie scelti dalla Fiorentina (ovviamente il classico viola per la prima, il bianco per la seconda e un rosso con una croce grigia per la terza) ma nelle ultime ore - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - sono emersi ulteriori dettagli per i completi di Pezzella e compagni. Innanzi tutto alcuni particolari delle prime due divise, che saranno molto simili per struttura a quelle dell’Aston Villa: la viola infatti avrà il logo di Kappa non più in trasparenza ma riprodotto in un unico stemma bianco sulle spalle mentre la seconda maglia avrà non solo i loghi ma anche due evidenti sottomanica color viola. Entrambe avranno anche le cuciture laterali in risalto: per la prima il colore scelto è il bianco, per la seconda ancora una volta il viola. Infine novità rilevante - finora mai emersa - è la tonalità delle due maglie per i portieri: la prima divisa per Dragowski e gli altri sarà infatti grigia mentre la seconda sarà gialla.