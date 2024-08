VERSO LA LISTA DEI 25: TANTE CASELLE DA RIEMPIRE E UN TETRIS ANCORA IN CORSO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tre posti liberi, forse tra poche ore addirittura quattro. E' quanto per il momento racconta la provvisoria lista (il famigerato elenco di massimo 25 elementi) che la Fiorentina sarà chiamata a consegnare in via definitiva alla Serie A all'indomani della chiusura del calciomercato. La sessione estiva ha comportato un totale stravolgimento della rosa che ha concluso lo scorso campionato, con - fin qui - dieci addii già portati a termine (tra cessioni, fine prestiti e scadenze di contratto) e nove acquisti o rientri che hanno profondamente cambiato il volto alla formazione di Raffaele Palladino.

Come noto, la lista dei 25 dovrà essere così costituita: 17 elementi possono andare nella categoria "liberi", 4 al massimo possono rientrare nella voce "formati in Italia" mentre altri 4 possono essere iscritti nel gruppo dei "formati nel vivaio del club" (si intendono gli atleti che dai 15 anni ai 21 anni di età hanno trascorso almeno 36 mesi nella rosa delle giovanili della Fiorentina). A parte, esiste poi la cosiddetta "Lista B", ovvero quella che comprende i giocatori con età inferiore ai 22 anni che riguarda sia i giovani dell'attuale Primavera sia tutti quegli elementi già in prima squadra che hanno compiuto da poco la maggiore età.

Ma in quali specifiche voci la Fiorentina può ancora tesserare elementi in arrivo dal mercato? Detto che ancora Adli e Moreno devono essere ufficializzati ma sono già considerati arruolati (il primo verrà inserito nell'elenco dei 17 liberi mentre il secondo, essendo un 2003, andrà nella lista B), che Amrabat è in procinto di andarsene (ma per ora resta in lista) e che - arbitrariamente - abbiamo scelto di tenere fuori rosa sia Sabiri che Christensen (mai convocati da Palladino), ad oggi la Fiorentina può ancora acquistare fino a due giocatori da inserire nella vasta categoria dei "liberi", più eventualmente un terzo che abbia i requisiti per essere inserito nel gruppo dei "formati nel vivaio" (esempi, per assurdo sia chiaro: Zaniolo, Mancini, Venuti, Iemmello ecc.), dove da quest'anno figura il rientrante Bianco. Ovviamente, la probabile cessione di Amrabat libererà un ulteriore posto tra i 17.

Per il resto, i già ufficializzati Gudmundsson, Richardson, De Gea e Pongracic figureranno nell'elenco dei "17 liberi", mentre Colpani e Kean si spartiranno un posto nella voce dei 4 "formati in Italia" (l'altro invece riempirà una casella nel maxi catalogo nominato precedentemente). Ecco, dunque, come si presenta la provvisoria lista dei 25 che riguarda la Fiorentina a due giorni e mezzo dalla fine del calciomercato estivo:

17 LIBERI

Adli (da ufficializzare)

Amrabat

Barak

Beltran

Brekalo

De Gea

Dodo

Gudmundsson

Ikoné

Kean

Kouame

Martinez Quarta

Parisi

Pongracic

Richardson

-

-

4 FORMATI NEL CLUB

Bianco

Ranieri

Sottil

-

4 FORMATI IN ITALIA

Biraghi

Colpani

Mandragora

Terracciano

LISTA B / UNDER-22

Baroncelli

Comuzzo

Fortini

Kayode

Infantino

Martinelli

Moreno (da ufficializzare)