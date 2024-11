VERSO GLI UNDICI DI TORINO, CON BOVE IN MEDIANA. CATALDI DÀ FORFAIT

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il dubbio è stato sciolto solo ieri, quando la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati: anche per la sfida odierna contro il Verona Raffaele Palladino non potrà contare su Danilo Cataldi. L’ex Lazio, nonostante i progressi degli ultimi giorni, non si è ancora messo alle spalle gli acciacchi accusati nella parte finale del match con la Roma e in virtù di questo lo staff medico ha suggerito di lasciare anche per questa domenica a riposo il centrocampista, che tornerà a disposizione dopo la sosta. Non convocato anche Ikoné, volato in Francia dopo la scomparsa del padre nella giornata di venerdì.

Sta invece bene Kean, che assieme a Comuzzo dopo la sfida con l’Hellas risponderà alla chiamata della Nazionale: la punta, lasciata a riposo per la trasferta a Cipro, sarà in campo dal 1’ contro la sua ex squadra, nella speranza di arrivare in doppia cifra stagionale (contando anche la rete segnata in azzurro). Per quanto riguarda il resto della formazione, la sensazione è che Palladino sia orientato a riproporre in toto l’undici di partenza visto sette giorni fa a Torino che ha centrato la quinta vittoria di fila in campionato e sogna di andare alla sosta in una posizione di classifica impensabile sfruttando anche lo scontro diretto di domani sera tra Inter e Napoli.

Davanti a De Gea, dunque, torneranno Dodo e Gosens sulle fasce con Comuzzo e Ranieri a completare il reparto difensivo (in panchina si rivedrà come a Nicosia anche Pongracic), in mediana Aldi - dopo la serataccia cipriota con sostituzione all’intervallo - si riprenderà le chiavi della regia assieme a Bove, dirottato ancora in mezzo al campo, mentre sulla trequarti alle spalle di Kean sarà la volta di Colpani, Beltran e Sottil.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 4 Bove; 23 Colpani, 9 Beltran, 7 Sottil; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 33 Kayode, 65 Parisi, 3 Biraghi, 28 Martinez Quarta, 5 Pongracic, 22 Moreno, 8 Mandragora, 24 Richardson, 66 Rubino, 99 Kouame.

Allenatore: Palladino.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): 1 Montipò; 38 Tchatchoua, 23 Magnani, 42 Coppola, 12 Bradaric; 6 Belahyane, 33 Duda; 31 Suslov, 20 Kastanos, 8 Lazovic; 11 Tengstedt.

A disposizione: 34 Perilli, 98 Magro, 82 Corradi, 4 Daniliuc, 87 Ghilardi, 5 Faraoni, 21 Dani Silva, 25 Serdar, 80 Cisse, 17 Sishuba, 18 Harroui, 9 Sarr, 7 Lambourde, 29 Alidou, 35 Mosquera.

Allenatore: Zanetti.

Stadio: Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Diretta: ore 15 - Dazn e Radio FirenzeViola.