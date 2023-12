VERSO GENNAIO, COSA SERVE? INTANTO UN TAMPONE A DESTRA IN ATTESA DI DODO

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il punto raccolto a Roma fa recriminare ma deve essere una spinta anche per il mercato di gennaio perché la classifica legittima a sognare l'Europa, possibilmente quella che conta di più. Anche il direttore generale Joe Barone ieri nel pre-gara ha parlato di eventuali rinforzi dove serve: "Sul mercato ci faremo trovare pronti. Parliamo ogni giorno col mister per definire la situazione dei singoli e siamo per preparati per intervenire sul mercato dove c'è bisogno". Posto che servirebbe almeno uno forte per reparto per fare il salto di qualità che in estate non è stato possibile completare.

Ma il bisogno in questo momento è, oltre in attacco per una punta (qualora capitasse l'occasione, difficile trovarne una ora a gennaio) affezionato al gol, sulla fascia destra dove il solo Kayode non può portare la croce in tutte le partite, in attesa del recupero dell'infortunato Dodo. Gennaio sarà un mese in cui il brasiliano conta di riprendere confidenza con il campo ma da qui a tornare a giocare sui suoi livelli passeranno altri mesi. Con Parisi che ha iniziato a dare segnali di sofferenza in quel ruolo, servirebbe un terzino dunque che possa far rifiatare Kayode. Con Pierozzi forse non del tutto pronto, complice il problema fisico avuto durante la preparazione

I terzini sono però merce rara e costosi ecco perché al momento si parla di soluzioni anche low-cost (che affianchino e non sovrastino Kayode) ed eclettiche, come con Pasquale Mazzocchi, ventottenne della Salernitana che a Salerno gioca anche a centrocampo. Certo è che liberarsene a gennaio per la società significherebbe alzare bandiera bianca e con Inzaghi sulla "graticola" tutto può succedere. Dalla Romania viene segnalato anche il nome di Andrei Rațiu (25 anni) che però nel Rayo Vallecano ha collezionato solo 5 presenze. Infine questa mattina l'agente di Nadir Zortea dell'Atalanta ha parlato del suo assistito aprendo ad una cessione in un club dove possa avere più spazio ma certo anche per lui il poco minutaggio (119') e il fatto di giocare in una diretta avversaria per l'Europa che se ne voglia liberare non accendono certo l'entusiasmo.