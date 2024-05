VERSO BERGAMO, INFANTINO E COMUZZO SPERANO NELL'ESORDIO DAL 1' IN A

FirenzeViola.it

Domenica la Fiorentina, reduce dalla sconfitta in finale di Conference League contro l'Olympiacos, scenderà in campo per l'ultima partita della stagione 2023/2024. Domenica alle 18:00, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano sfiderà l'Atalanta con l'obiettivo di chiudere con una vittoria un campionato che vede i viola all'ottavo posto. Se per molti sarà sicuramente l'ultima partita con la maglia della Fiorentina addosso, per alcuni potrebbe essere, invece, la prima da titolare.

COMUZZO - Tra chi spera di giocare dal primo minuto contro i bergamaschi c'è sicuramente Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005, diventato il quarto centrale nelle gerarchie viola dopo la cessione di Mina a gennaio, non ha ancora mai esordito dall'inizio in campionato e spera di farlo proprio domenica. L'unica sfida giocata titolare dal ragazzo risale al 26 ottobre 2023 (Fiorentina-Cukaricki 6-0), ma in campionato non è mai stato tra i titolari ed ha disputato solamente 39 minuti in 4 presenze.

INFANTINO - Un altro calciatore che spera nella titolarità a Bergamo è Gino Infantino. Anche l'argentino, come Comuzzo, non ha mai giocato dal primo minuto in Serie A e per di più non è mai sceso in campo in questo 2024. Nonostante questo, però, il procuratore nei giorni scorsi si è detto soddisfatto di questa prima stagione in Italia: "Gino ha avuto una grande crescita e ha avuto un anno molto felice. Futuro? Non abbiamo parlato del suo futuro col club. E quando lo abbiamo fatto in passato, a gennaio, la Fiorentina ci ha detto di essere molto contenta di lui, al punto che non volevano prestarlo in quella sessione di mercato". Staremo a vedere, quindi, se Italiano deciderà di dare una chance o meno ai due giovani viola, dall'altra parte la voglia di mettersi in mostra è davvero tanta.