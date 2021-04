VENUTI, TIFOSO ED UTILE ALLA CAUSA: RINNOVO IN VISTA

Non può essere un caso che la Fiorentina abbia sbancato Verona nel giorno dello scioglimento della Superlega e che lo abbia fatto nel segno di Lorenzo Venuti, uno che il calcio lo vive sicuramente in maniera romantica e che ama dannatamente la maglia per la quale ogni weekend combatte fino all'ultima goccia di sudore. I tre punti del Bentegodi permettono alla squadra di Iachini di prendersi una fetta importante di salvezza, ma anche di guardare al futuro in un modo assai più tranquillo e ottimista. Quando si parla dell'esterno gigliato si elogia sempre il lato umano, l'impegno e la dedizione che vengono messe sul rettangolo di gioco, ma talvolta è anche ingiusto fermarsi alla sola apparenza senza approfondire. La giocata del laterale di Incisa sul primo gol è di pregevolissima fattura, è fine nel pensiero prima ancora che nell'esecuzione e conclusa con grande lucidità vedendo l'arrivo a rimorchio di Ribery che poi a sua volta intelligentemente ha lasciato passare per Bonaventura che ha conquistato il rigore.

Venuti ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2024, ma la società viola identifica in lui un calciatore chiave per il futuro, sia per la sua duttilità in campo, sia per quello che può trasmettere nello spogliatoio, per aiutare i nuovi arrivati a capire veramente che cosa significa vivere Firenze ed indossare la maglia viola. Come riportato da TMW, il club desidererebbe dunque allungargli ancora l'accordo in essere per proseguire insieme. Un premio sicuramente meritato per chi è cresciuto da un punto di vista offensivo, ma migliorato tantissimo anche in fase difensiva ed il salvataggio che vale quanto un gol sul colpo di testa di Lasagna sul punteggio di 0-0 lo testimonia. Ora come ora, Lorenzo Venuti è una delle poche solide realtà di questa squadra.