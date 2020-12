VENUTI IN DIFESA, BALLOTTAGGIO SPAGNOLO A DESTRA

La prima delle ultime quattro, sulla carta una trasferta tanto complicata quanto quella che chiuderà l'anno solare, a Torino contro la Juve il 22 dicembre. La Fiorentina muove i primi passi nel finale di 2020, e se per tutti sapere che l'anno sta per finire è un sollievo i viola non fanno eccezione. Contro gli uomini di Gasperini quelli di Prandelli ripartono dal gol del pari di Milenkovic contro il Genoa e in termini di formazione è lecito attendersi sorprese.

Prandelli pensa a qualche modifica, dettata da quella gestione delle energie che sarà fondamentale nelle prossime quattro gare. Ad esempio il rilancio di Bonaventura al posto di un Castrovilli non in perfette condizioni o quello di Venuti (in vantaggio nel duello con Lirola) in una difesa dove Caceres in quel ruolo ha palesato qualche difficoltà. Per il resto sono confermatissimi Ribery e Vlahovic in attacco, mentre Callejon deve guardarsi dalla rimonta di Lirola che potrebbe comunque esserci dal primo minuto spostando il modulo verso il 4-4-1-1. In mezzo Pulgar e Amrabat considerato che Duncan non è tra i convocati.

Nell'Atalanta Gasperini ha anticipato la mancata convocazione di Ilicic, davanti ci sarà comunque l'altro ex Muriel con Zapata e il Papu Gomez. Al solito le corsie esterne saranno presidiate da Hateboer e Gosens con De Roon e Freuler in mezzo, in mezzo ancora Romero al centro con Djimsiti e Palomino, favorito su Toloi per completare il reparto davanti a Gollini.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Romero, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Hateboer, Gomez, Muriel, Zapata

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Ribery, Vlahovic