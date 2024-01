FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Segnali e risposte, quelli offerti da una squadra che è sempre più espressione del suo tecnico. Il successo sofferto sul Bologna restituisce la Fiorentina vittoriosa che si era smarrita a Reggio Emilia, ma soprattutto segnala l’ennesima variazione sul tema (tattico) che Italiano ha saputo rendere efficace.

In principio fu la ricostruzione di un gruppo reduce dalla salvezza, poi la conferma della centralità di Vlahovic successivamente traslata su quel Torreira divenuto perno offensivo di un gruppo riportato in Europa, e ancora il centrocampo ricostruito a due per favorire Amrabat l’anno scorso fino agli esperimenti inanellati in questa stagione.

Una lenta metamorfosi culminata nella difesa a tre vista contro il Bologna, e più in generale in una Fiorentina che oggi non è più quella che “difende bene e attacca benissimo” ma una squadra capace di sopperire alle assenze con il cuore e carattere valso i risultati positivi dell’ultimo mese. Variazioni sul tema che da più parti venivano richieste a un tecnico che ha nuovamente e prontamente risposto presente, motivo in più per augurarsi che dal mercato possano arrivare ulteriori risorse che gli diano modo di variare, e crescere, ancora di più.