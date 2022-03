VALORI DI MERCATO VIOLA: CHI SALE E CHI SCENDE

La stagione della Fiorentina prosegue a vele spiegate e sabato vivrà uno snodo fondamentale contro l'Inter. Ma non ci sono solo le questioni di campo a tenere banco: la società viola continua a lavorare per il futuro della squadra di Italiano già a partire dall'estate. Un momento nel quale dovranno essere decise parecchie questioni, dai rinnovi dei giocatori in scadenza come Saponara ai riscatti dei giocatori in prestito, come Torreira, Odriozola e Piatek.

Ma visto che a giugno manca ancora un po' di tempo, per la Fiorentina è interessante anche vedere come i valori di mercato dell'attuale rosa abbiano assorbito la partenza a gennaio di Vlahovic, il giocatore con il valore nettamente più alto degli uomini a disposizione di Italiano. Guardando ai dati transfermarkt, nota piattaforma di analisi, l'attaccante serbo ha lasciato con un valore di mercato di 80 milioni (cifra all'incirca spesa effettivamente dalla Juventus per lui) ed è stato sostituito da Piatek, Cabral e Ikonè. Valore complessivo dei tre secondo transfermarkt: 49.

Un dato decisamente inferiore, che però non fa disperare la Fiorentina: sono infatti quasi tutti in crescita i valori del resto della rosa. Non è dunque difficile pensare che se continuerà questa crescita, almeno dal punto di vista del valore di mercato della rosa, i valori si avvicineranno. Anche se ad oggi il confronto con dicembre, considerato anche il saluto a Pulgar, dice che la rosa della Fiorentina vale molto meno. Vediamo nel dettaglio.

CHI SALE

Chi più di tutti ha fatto un balzo in avanti come valore sono Odriozola e Igor. Il terzino di proprietà del Real Madrid è cresciuto di ben 3 milioni, passando da 10 a 13, mentre Igor punta dritto alla doppia cifra ed è arrivato a 8 milioni partendo da 5. Ma va registrata la crescita anche di Maleh (da 4 a 5 milioni) e Terracciano, arrivato a valere 1 milione e mezzo. Così come non va sottovalutato neanche il fatto che i giocatori più di valore come Nico Gonzalez e Milenkovic siano rimasti stabili su un valore di mercato ampiamente sopra i 20 milioni di euro.

CHI SCENDE

Dragowski è ormai in caduta libera da inizio anno, così come Amrabat: i due, che partivano in estate da un valore attorno ai 15 milioni di euro, adesso si attestano sui 9. Ikoné si sta riprendendo adesso dopo il periodo di adattamento al campionato italiano, anche se il suo valore rispetto a quando giocava nel Lille è sceso di 3 miloni. Per il resto c'è una piccola discesa di Nastasic ed il crollo di Kokorin, diventato il giocatore di movimento con il valore più basso della rosa.

Questo il dato a confronto con i valori di mercato di fine dicembre, tenendo sempre conto che si tratta di dati che non tengono conto di alcune variabili che poi, in sede di mercato, diventano fondamentali e cambiano le carte in tavola.

Giocatore VdM 28/12/2021 VdM 17/03/2022

N. González 24mln 24mln

N. Milenkovic 23mln 23mln

Jonathan Ikoné 25mln (Lille) 22mln

L. Torreira 20mln 20mln

Arthur Cabral 15mln (Basilea) 15mln

G. Castrovilli 15mln 15mln

L.M. Quarta 15mln 15mln

Á. Odriozola 10mln 13mln

Krzystof Piatek 10mln (Hertha Berlino) 12mln

A. Duncan 11mln 10mln

C. Biraghi 10mln 10mln

B. Dragowski 11mln 9mln

R. Sottil 9mln 9mln

S. Amrabat 9mln 9mln

Igor 5mln 8mln

Y. Maleh 4mln 5mln

G. Bonaventura 4mln 4mln

L. Venuti 3mln 3mln

R. Saponara 3mln 3mln

M. Nastasic 2,2mln 2mln

A. Terzic 2mln 2mln

J. Callejón 1,5mln 1,5mln

P. Terracciano 1mln 1,5mln

A. Kokorin 2mln 900mila

A. Rosati 100mila 100mila

Valore di Mercato Fiorentina 14/10/2021: 253,8 milioni di euro

Valore di Mercato rosa 28/12/2021: 268,1 milioni di euro

Valore di Mercato rosa 17/03/2022: 237 milioni di euro