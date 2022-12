VALANGA DI GOL E ASSIST IN OLANDA, IL DNA DA BOMBER: ALLA SCOPERTA DI JESPER KARLSSON

Per ora sono solo piccoli sondaggi per capire il da farsi, ma la Fiorentina, nella lista dei possibili prossimi colpi di calciomercato, sia invernale che estivo, ha inserito anche il nome di Jesper Karlsson, ala d’attacco in forza all’AZ Alkmaar. Karlsson, svedese classe 1998, ha un valore di mercato, almeno sulla carta, superiore ai dieci milioni di euro. Prima di trasferirsi in Olanda all’AZ nel settembre del 2020 (acquistato per circa 2,5 milioni di euro), ha giocato nell’Elfsborg, squadra del campionato svedese. Prima di quest’ultima citata, Karlsson, è cresciuto nel Falkenbergs FF, anche questa altra squadra svedese. Inoltre, come già scritto, nei giorni scorsi l'ala dell'AZ è passato sotto la procura di Alessandro Lucci e la sua agenzia, la WSA, la stessa di Castrovilli e Rosati.

I numeri di Karlsson

L’esterno svedese, questa stagione, ha collezionato solamente 7 presenze nel campionato olandese, accompagnate da 2 gol e 2 assist. Le restanti partite è stato ai box per via di un problema muscolare. Mentre in Conference League, competizione nella quale l’AZ è tuttora impegnata (qualificata prima nel girone E a 15 punti), ha realizzato 1 gol e 1 assist in 4 partite. Per scoprirlo ancora più nel dettaglio e per capire quanto "l'istinto da bomber" sia nel suo DNA, basta andare alle annate precedenti, a partire già da quella 21/22, nella quale, sempre con la maglia dell’AZ, ha collezionato, solamente in campionato, ben 15 gol e 13 assist in 34 presenze. Invece, per quanto riguarda l’UECL, ha realizzato, tra i playoff e la competizione vera e propria, altrettanti 3 gol e 3 assist in 12 partite. Nel campionato svedese invece, citando solamente l'ultima stagione giocata in patria con la maglia dell'Elfsborg (19/20), in 27 presenze collezionò 13 reti e 6 assist.

Come affermato nella giornata di ieri ai microfoni di RadioFirenzeViola.it da Federico Casotti, executive Producer di DAZN e conoscitore del calcio olandese, il profilo di Karlsson è quello di un’ala (piede destro che preferisce giocare a sinistra) che segna tanto e che partecipa molto alla manovra in entrambe le fasi. In linea di massima, un po’ le caratteristiche che Vincenzo Italiano chiede ai suoi esterni da un anno a questa parte. Infine, per dare ulteriori curiosità sull’esterno svedese, con la propria nazionale, tra l’Under 21 e la prima squadra, porta con sé 13 presenze accompagnate da 6 gol. Numeri importanti, che potrebbero permettere a Karlsson, e forse anche alla Fiorentina, di fare un salto di qualità importante.