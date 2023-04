UNO SQUILLO EUROPEO 5 ANNI DOPO: ADESSO JACK VUOLE CARICARSI LA VIOLA SULLE SPALLE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovedì la Fiorentina ha battuto per 4-1 il Lech Poznan al termine di una gara interpretata e gestita alla grande. Oltre alle ottime prestazioni dei vari Nico Gonzalez, Biraghi e Cabral è da sottolineare la prova apparentemente silenziosa ma efficace di Giacomo Bonaventura. Il numero 5 viola ha messo a segno il gol del momentaneo 3-1, ma in generale è entrato in campo nel secondo tempo con tutt’altro piglio e intraprendenza rispetto alla prima metà di gioco.

Con questa rete inoltre il centrocampista di San Severino Marche è tornato nel tabellino dei marcatori in una competizione Uefa dopo più di 5 anni. L’ultima volta il 3 agosto del 2017, quando in un Milan-Craiova valido per i preliminari di Europa League mise a segno il gol dell’1-0 (il match terminò 2-0 e i rossoneri si qualificarono alla fase successiva). Da allora tante altre presenze, tra Milan e Fiorentina, ma l’appuntamento con il gol mancava da troppo tempo e l’esultanza insieme ai compagni della panchina a liberare tutta la sua gioia ne è la dimostrazione.

E adesso, dopo il rinnovo fino al 2024 (con opzione per un altro anno) arrivato a metà gennaio, il classe ‘89 è pronto a caricarsi la Fiorentina sulle spalle per almeno un’altra stagione, a partire dalla sfida contro la squadra che lo ha lanciato tra i professionisti, l’Atalanta. Jack è tra i diffidati, ma nel suo stato di forma e con un ritorno di Conference sulla carta in discesa, difficilmente Italiano deciderà di tenerlo in panchina, quantomeno per tutti e 90 i minuti, considerando anche che contro la Dea ha messo a segno 3 gol e 2 assist nei 15 precedenti.