UNO SPETTRO DA NON SOTTOVALUTARE

Uno scenario possibile che può venire fuori in una gara secca come una finale è la lotteria dei calci di rigore. Dicesi lotteria, una situazione o una vicenda caratterizzate da assoluta incertezza e il cui esito è determinato in gran parte dalla fortuna o dal caso. Ciò che però può essere fatto è cercare di indirizzare la fortuna, attraverso delle scelte sensate e funzionali a ciò si deve affrontare. Basta pensare alla Roma che ieri sera si è trovata ad un passo da vincere l'Europa League, e solo i tiri dal dischetto hanno negato la gloria ai romanisti, con le scelte (quasi obblogate) di Mourinho sui tiratori che hanno fatto discutere.

Per questo diventa fondamentale tenere in seria considerazione questo tipo di scenario. Ed è anche per questo che oggi al termine dell'allenamento Italiano ha deciso di preparare i suoi giocatori a questa eventualità dei calci di rigore. Tutti si sono cimentati con i tiri dagli undici metri ed è stato poi il mister a dire in conferenza che "ci sono 8-9 giocatori che sono molto freddi ma poi si vedrà eventualmente in finale chi se la sentirà". Quindi chi dovrebbero essere questi 8-9 giocatori selezionati dal mister? Mentre Pietro Terracciano si è superato con quattro ottime parate, oggi i più freddi sono stati Jovic e Cabral, che potrebbero essere sicuramente due papabili rigoristi

Gli altri tre specialisti dovrebbero essere Nico Gonzalez, Biraghi e Barak. Per esperienza un possibile rigorista potrebbe essere anche Bonaventura. Gli altri dovranno essere pescati tra i vari Ikoné, Amrabat e Mandragora, fino ad arrivare ai novizi come Gaetano Castrovilli, Lucas Martinez Quarta e Nikola Milenkovic. I prescelti viola nel caso la partita dovesse finire ai rigori si dovrebbero trovare di fronte il campione del mondo Alphonse Areola, che che in carriera ha parato 7 rigori su un totale di 40 affrontati. Areola è il portiere di coppa, mentre in campionato ha giocato di più il 38enne Lukasz Fabianski che quest'anno ha parato due rigori su 5. In carriera sono 20 le parate dal dischetto su 67 calci dagli unidici metri.