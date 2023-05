UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO: GLI INDIZI ARRIVANO DAL CAMPO E... DAI SOCIAL

FirenzeViola.it

La vittoria di ieri contro l’Udinese, oltre che a tenere viva l’ottava posizione in classifica, ha fatto da input per riscaldare, ancora di più, l’ambiente viola in vista della partita in terra elvetica, giovedì, contro il Basilea. Ci sarà un risultato da rimontare, una partita pressoché perfetta da giocare, ma la Fiorentina non scenderà sola in campo. Questo perché i tifosi viola al St. Jacob Park saranno oltre 1700 (LEGGI QUI), pronti a spronare la squadra verso la finale di Praga. Come se tutti fossero uniti dal famoso motto “Uno per tutti, tutti per uno”.

A tal proposito, di indizi ne sono arrivati, eccome. Partendo dall’aspetto che riguarda il campo: al termine della gara la Fiesole chiama a raccolta la squadra sotto la curva, tutti abbracciati, Italiano scatenato e come colonna sonora il coro “Torneremo grandi ancor…”. Oppure l’esultanza di Bonaventura: una corsa verso il parterre di tribuna ad abbracciare i tifosi.

Segnali forti, ma che non sono i soli. A questo giro, dopo il brutto autogol dei giorni scorsi di Terzic e Jovic, i social hanno fatto passare tutt’altro messaggio. Si inizia con i commenti dei tifosi viola sotto i post Instagram. Molti di quest’ultimi richiamano all’unità, al combattere insieme. Anche gli stessi calciatori, sui propri profili, credono in grande, insieme, ovviamente, ai tifosi. Venuti scrive “Noi con voi e voi con noi. Tutti insieme per scrivere la storia”, Mandragora invece “Adesso tutti a Basilea, c’è qualcosa da conquistare”. Anche Castrovilli si è espresso “Non desistere dai tuoi sogni. Segui i segnali”. Altro esempio, Dodò “Concentriamo tutto per giovedì: il nostro sogno”. Tanti altri, e belli, i messaggi lasciati via social dai giocatori viola.

Fin da sempre è difficile mettere dalla stessa parte d'opinione Firenze, e anche Italiano lo ha fatto presente. Ma quegli istanti, con tutti i componenti della squadra abbracciati sotto la Fiesole che canta, significano molto. E i social, volendo, potrebbero essere usati, come in questo caso, per trasmettere energia positiva. Quella che serve all’ambiente gigliato in vista della battaglia di giovedì.