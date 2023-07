UNDER 19 SPERANZA AZZURRA E VIOLA : OPERAZIONE RINGIOVANIMENTO ROSA CON KAYODE E AMATUCCI

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

C'è un'Italia che ancora spera in questa stagione di amare delusioni del calcio nostrano: è la Nazionale Under 19 del Ct Alberto Bollini, che stasera debutta nell'Europeo di categoria a Malta, contro la padrona di casa. Negli azzurrini sono riposte le speranze di risollevare un movimento provato dalle recenti delusioni della Nazionale maggiore e dell'Under 21 e dalla beffa dell'Under 20, battuta nella finale Mondiale dall'Uruguay. L'Europeo di Malta non sarà solamente un diversivo per i tanti appassionati già in astinenza di calcio giocato, ma sarà guardato con un occhio di riguardo anche dalla Fiorentina.

Già dalla prossima stagione, nei piani della società, i viola vorrebbero risolvere l'imbarazzo di avere un centro sportivo di ultima generazione nuovo di pacca a disposizione soprattutto della "cantera" e formazioni giovanili costantemente ai vertici del calcio italiano ma, allo stesso momento, una reticenza ormai quasi strutturata nell'utilizzare i giovani in prima squadra. Nella stagione appena conclusa la Fiorentina aveva in rosa un solo giocatore nato dopo il 1999, quell'Alessandro Bianco che ha racimolato appena 287 minuti in campo e che sembra già sul piede di partenza. Un dato che la dirigenza spera di cambiare già dalla prossima stagione; un desiderio che passa però anche da Malta.

Proprio nell'isola del Mediterraneo, a partire da stasera, riflettori puntati su Michael Olabode Kayode e Lorenzo Amatucci, due dei gioielli più lucenti della Primavera viola. I due classe 2004 che dovrebbero essere centrali nell'Italia di Bollini sono a metà tra una possibile conferma a Firenze ed un'eventuale nuova esperienza in prestito, con alcune squadre, il Pisa dell'ex tecnico della Primavera Aquilani su tutti, che si sarebbero già mosse sui due ragazzi. Per Kayode, terzino fisicamente straripante che in questa stagione ha dimostrato di poter giocare con ottimi risultati sia a destra che a sinistra, ed Amatucci, perno della mediana di Aquilani con 38 presenze condite da quattro gol e nove assist, è il momento del debutto coi "grandi"; i due diciannovenni chiedono spazio, all'Europeo in partenza oggi ed alla volontà di Italiano l'ultima parola.