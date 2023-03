UNA SOLIDITÀ DIFENSIVA RITROVATA: MENO INGENUITÀ, PIÙ CLEAN SHEET

La Fiorentina arriva ad un delle gare più importanti della stagione nel migliore dei modi. L'ottavo di finale di ritorno di Conference League con il Sivasspor arriva forse nel momento più roseo della squadra gigliata in questa stagione. L'ultima sconfitta infatti risale ormai a più di un mese fa, dalla partita contro la Juventus persa 1-0. Da lì in poi la squadra di Italiano ha collezionato sette risultati utili consecutivi (sei vittorie e un pareggio) che gli hanno permesso di dare quella continuità che fino a questo momento era venuta meno e aveva creato più di un grattacapo a Italiano.

Questa striscia positiva coincide con una crescita inevitabile della squadra in generale ma una buona parte del merito sta nel fatto che la difesa viola ha decisamente alzato l'asticella. Nelle ultime cinque vittorie consecutive collezionate dai viola, Sirigu e Terracciano hanno tenuto la porta inviolata in ben 3 occasioni (nelle ultime 4 con Hellas Verona, Sivasspor e Cremonese). Una piccola curiosità è che con l'ultimo clean sheet portato via dallo Zini la Fiorentina è riuscita a vincere due match di Serie A in trasferta di fila senza subire alcun gol per la prima volta, dopo cinque anni, da aprile 2018.

Proprio lo stesso Italiano si è accorto come la difesa della Fiorentina sia decisamente più solida rispetto a qualche tempo fa. "Siamo migliorati tanto, anche nel concedere meno gol agli avversari. Spesso abbiamo subito dei gol in maniera ingenua, invece ora riusciamo a metterci sempre una pezza. E' così che si vincono le partite" ha detto oggi il tecnico in conferenza, confermando come il reparto difensivo conceda molte meno sbavature e disattenzioni durante i novanta minuti. Domani, una linea a 4 inedita, sarà chiamata a confermare la solidità mostrata nelle ultime uscite.