UNA PARTITA, MILLE SIGNIFICATI. AL FRANCHI TRA STORIE E PRESTIGIO

Una partita, mille significati. Fiorentina-Milan ha sempre avuto il fascino della grande sfida, vuoi per il prestigio delle piazze, vuoi per i nomi annoverati dalle due squadre, vuoi per i traguardi che si lottano entrambe. Match di cartello, il cui carico emotivo è aumentato di volta in volta in questi ultimi anni. A partire dal vuoto mai colmato dal quel gelido 4 marzo 2018, che si portò via Davide Astori, capitano di una, cresciuto nel vivaio dell’altra. Non a caso, quando i rossoneri giungono a Firenze, si finisce sempre per presentare la gara ricordando anche il compianto numero 13 viola, ancor più negli anni recenti, con Stefano Pioli seduto sulla panchina del Diavolo.

Fiorentina-Milan che l’anno scorso, tanto per rimanere in tema, cadde proprio il 4 marzo, sarà anche la prima uscita della squadra di Italiano dal dramma Joe Barone. Un banco di prova subito importante per un ambiente intero, chiamato a reagire subito pur di pronte a sciagura del genere. Lo impone il momento della stagione, giunta alle battute finali. Curioso sarà vedere se la squadra viola riuscirà a incanalare da subito quell’insieme di rabbia, tristezza, sconforto (e chi più ne ha più ne metta) come quelli patiti da poco, trovando una spinta maggiore - se mai ce ne fosse bisogno - nelle battaglie in campo. Tornando alla disgrazia del 2018, quando se ne andò Astori, la truppa di Pioli tirò fuori proprio quella forza interiore che la spinse a una serie di sei vittorie di fila (cinque dall’addio di Davide).

Altro Fiorentina-Milan, altri significati si intrecciano. Come se già non fossero abbastanza, considerando anche il lato puramente calcistico, che vede la squadra di Italiano inseguire un Napoli oggi sconfitto e un’Atalanta da non lasciare in fuga, visto anche lo scontro diretto ancora da recuperare.