UNA DIFESA DA EUROPA: SOLO IL TORINO PARA MENO DEI VIOLA

Una difesa di alti e bassi che però sta macinando numeri da Europa. Tanto del presente e del futuro della Fiorentina passerà dalle prestazioni di Milenkovic e compagni, capaci contro lo Spezia di portare a casa il terzo "zero" della stagione alla voce "gol subiti". Due di questi clean sheet sono arrivati con Terracciano in porta, ma la sensazione è che il ruolo del portiere sia quasi marginale per la tenuta della difesa.

Tant'è che fa specie notare come la Fiorentina con 23 tiri subiti in 11 partite sia al secondo (o penultimo, dipende da quale prospettiva lo si vuol vedere) posto in Serie A in questa speciale classifica, dietro solo al Torino che ne ha subiti 19, ma davanti a squadre come Napoli (25 tiri subiti) o Milan (31) che di gol ne hanno presi meno. A proposito di numeri della difesa, per concludere il quadro c'è il fatto che la Fiorentina con 13 gol subiti è la sesta difesa del campionato.

Fuori casa i numeri dei gol subiti sono ottimi, se contiamo che solo alla prima giornata contro la Roma la Fiorentina ha subito più di un gol. La Juventus però sarà la famosa prova del nove per testare la tenuta difensiva di Italiano: con la coppia di centrali Milenkovic-Quarta che ormai sono una coppia di fatto, la Viola va a Torino contro uno dei peggiori attacchi in Serie A in quanto a numeri. Riuscirà il muro di Italiano a resistere?