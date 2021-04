UNA DIFESA DA CAMBIARE: LE POSSIBILI MOSSE DELL'ESTATE

Altre cinque giornate e questa deludente stagione terminerà. Tra i reparti che hanno deluso di più quest'anno è difficile non citare quello difensivo. Ben 42 gol subiti in 33 partite sono numeri impietosi che, forse, neanche rispecchiano le qualità dei difensori viola. Visto lo scarso rendimento la dirigenza viola, infatti, starebbe pensando di compiere una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la difesa viola.

Con ogni probabilità Pezzella e Milenkovic sono già con le valigie in mano e, dopo la deludente stagione, porteranno nelle casse viola tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro. Il rinnovo di Caceres è ancora in standby almeno finché la Fiorentina non raggiungerà la matematica salvezza. Certi di un posto, salvo clamorose sorprese, sono Igor e Martinez Quarta. Il brasiliano è giovane e versatile, mentre per quanto riguarda l'argentino deve migliorare il suo rendimento, non del tutto convincente in queste ultime uscite.

I nomi per la difesa viola del futuro, su cui sta lavorando la dirigenza, ci sono e non sono neanche pochi. Innanzitutto le occasioni a parametro zero. Nkoulou, ad esempio, a giugno si svincolerà e proprio per questo la Fiorentina starebbe seguendo passo dopo passo tutta l’evoluzione della situazione contrattuale tra la società granata e il camerunese. Sempre sponda granata occhio a Izzo, difensore sempre piaciuto ai viola. Di occasioni gratuite da tenere sotto controllo ce ne sono anche a Napoli dove Maksimovic e Hysaj lasceranno con ogni probabilità la formazione partenopea questa estate. Più difficile l'ex Milan Musacchio. Per il futuro. in vece, i viola sono sempre sulle tracce del centrale del Brescia Cistana.