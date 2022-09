UN TREND DA INVERTIRE

Bologna-Fiorentina, una partita che nell'economia del campionato varrà qualcosa di più dei tre punti. La sfida del Renato Dall'Ara, rappresenta infatti la perfetta opportunità per tornare a fare bottino pieno. La squadra di mister Italiano non ottiene una vittoria da ben sei partite, dato che rappresenta un brutto primato negativo sotto la gestione dell'allenatore ex Spezia. I viola hanno infatti "battuto" il record di quattro match senza vittoria che, Biraghi e compagni, avevano fatto registrare nel finale dello scorso campionato: la Fiorentina fallì infatti i match contro Juventus (nel ritorno della semifinale di Coppa Italia), Salernitana, Udinese e Milan. All'interno di questa striscia ci sono sicuramente prestazioni più che positive, vedi quelle con Twente, Juventus e Napoli, ma mettersi alle spalle la sconfitta di Udine (l'unica fin qui in stagione) e i pareggi con Empoli e RFS, permetterebbe di guardare ai prossimi incontri con più serenità.

Un trend sicuramente da invertire per una squadra che, nella scorsa stagione, ha sorpreso tutti per gioco e intensità espressa durante tutto il campionato. La lunga striscia negativa è sicuramente figlia anche del brutto momento che sta vivendo l'attacco viola. Con Jovic e Cabral apparsi pochi lucidi davanti ai portieri avversari, il compito di segnare passerebbe agli esterni offensivi, considerati da Italiano dei veri e propri attaccanti. In quella zona del campo pesa chiaramente l'assenza di Nico Gonzalez, che nella scorsa stagione, dopo l'addio di Vlahovic, aveva terminato il campionato da miglior marcatore della squadra con un bottino di sette reti. Un apporto inferiore alle aspettative lo sta dando sicuramente Ikoné. Il francese ha fin qui disputato 22 gare in Serie A, facendo registrare solamente un rete: un bottino sicuramente troppo magro per un attaccante. Un apporto diverso lo stanno dando certamente Sottil e Kouame. I due hanno cominciato la stagione in maniera convincente ma anche nel loro caso le poche reti messe a segno (una in due) rappresentano un problema. Una soluzione dovrà trovarla Vincenzo Italiano, che oggi nell'intervista prepartita pubblicata sui canali ufficiali del club, he chiesto a tutta la squadra di dare qualcosa in più.



Tornare a vincere, magari con qualche rete, darebbe quindi una grande spinta a tutto l'ambiente, mettendo fine a questo spiacevole record che ha aperto la stagione viola.