UN TOUR DA PROLUNGARE

FirenzeViola.it

E' quasi al termine il giro europeo della Fiorentina, con un'ultima tappa in Svizzera a Basilea utile a capire se il viaggio cominciato nell'agosto scorso dall'Olanda si allungherà o meno. Con in testa la finale di Praga il gruppo di Italiano intanto si è ritrovato ieri, dopo il giorno libero concesso dal tecnico una volta archiviata la vittoria sull'Udinese. Logico che molte attenzioni fossero rivolte alle condizioni di Cabral, altrettanto che le risposte legate al suo rientro in gruppo abbiano rassicurato un po' tutti nell'ottica del match di domani.

Il brasiliano guiderà nuovamente l'attacco viola contro la sua ex squadra, e d'altronde già nel match del Franchi aveva mostrato buona ispirazione davanti al suo passato, trovando quel vantaggio iniziale che pareva metter sui giusti binari una sfida poi cambiata col passare del tempo. Anche da lui passeranno le speranze di allungare il tour europeo fino a Praga, sempre che chiaramente tutta la squadra riesca a rifornirlo e metterlo nelle condizioni di trovare il bis.

Ed è poi sotto il profilo del collettivo che la Fiorentina dovrà imporre il proprio ritmo in uno stadio esaurito che si preannuncia caldo e per forza di cose ottimista. Per un 2-1 di giovedì scorso che regala il vantaggio agli svizzeri di poter aspettare i viola mettendo in campo, con grande probabilità, identica impostazione di quella di una settimana fa e alzando barricate che Italiano e i suoi si augurano invece di abbattere in fretta. Per rendere il capitolo finale di Conference League il miglior modo di chiudere una campagna europea fin qui ricca di soddisfazioni.